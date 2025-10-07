MiAMBIENTE inicia auditoría integral a Mina de Cobre Panamá

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) dio inicio formal a la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, tras completar la fase preparatoria y refrendar el contrato No. 003-2025 con la empresa SGS Panamá Control Services Inc.

Esta auditoría integral será un proceso técnico y exhaustivo que abarcará todos los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III, con el objetivo de garantizar la verificación del cumplimiento ambiental, social, legal y tributario del proyecto, bajo estándares internacionales de transparencia.

“Todos estos compromisos serán verificados dentro de este proceso, permitiendo evaluar, con base en evidencia, cómo ha sido el nivel de cumplimiento en cada fase del proyecto. Con esta auditoría podremos confirmar si se cumplieron los aspectos ambientales, legales, tributarios y sociales según la normativa panameña”, declaró Juan Miguel Jaén, jefe del Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental de MiAMBIENTE.

El proceso tendrá una duración de seis meses, con dos meses adicionales para la etapa de liquidación. Se revisarán 32 informes de la fase de construcción y 10 informes del periodo de operación, incluyendo aspectos como emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), calidad del aire y del agua, gestión del recurso hídrico, seguridad de depósitos de materiales, biodiversidad y patrimonio cultural.

MiAMBIENTE invita a la ciudadanía y sectores interesados a presentar observaciones o sugerencias, asegurando un proceso transparente, riguroso y ajustado a estándares internacionales.