MiAmbiente inicia la recuperación de Isla Escudo de Veraguas

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), bajo la dirección del ministro Juan Carlos Navarro, inició un operativo de recuperación ambiental en la Isla Escudo de Veraguas.



Las acciones buscan proteger el ecosistema marino y las especies en peligro que habitan este paraíso natural, creada en 2009 mediante la Resolución AG-0095-2009, bajo la categoría de manejo “Paisaje Protegido”, e incorporado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).



Durante la inspección, Navarro constató el deterioro del lugar: viviendas construidas ilegalmente, desechos sólidos acumulados, extracción de langostas y cambombias, y actividades que afectaban directamente a la flora y fauna endémica, como el perezoso pigmeo, único en el mundo, y el colibrí de Escudo.

La isla también es un sitio crucial para la anidación de tortugas marinas baula, verde y carey.

“Encontramos la isla hecha un muladar, con edificaciones sobre arrecifes y pastos marinos, pesca ilegal usando químicos y extracción de especies protegidas. No podíamos permitir que continuara así”, señaló el ministro.

Se decretó un cierre temporal de un año, durante el cual se desarrollarán programas de restauración ecológica y capacitación a las comunidades locales en pesca responsable y ecoturismo comunitario.

El operativo contará con la participación interinstitucional de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), la Policía Ambiental, Rural y Turística, así como el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La meta es garantizar la protección de fauna y flora endémica, restaurar los ecosistemas y asegurar la sostenibilidad de este sitio conocido como el “Galápagos panameño”.

“Conversaremos con las comunidades, ellas son parte de este proceso”, concluyó Navarro, enfatizando que la recuperación de la isla es un esfuerzo colectivo para preservar un tesoro único de Panamá.