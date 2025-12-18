Nacional - 18/12/25 - 12:00 AM

MiAmbiente publica primer informe de auditoría de la mina

El Ministerio de Ambiente dio a conocer que la auditoría integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá avanza de manera satisfactoria, cumpliendo al pie de la letra las metas y fechas previstas.

De acuerdo con la institución, la empresa auditora SGS Panamá Control Services Inc. entregó el primer informe de avance, correspondiente a la fase inicial del proceso de auditoría que se desarrolla bajo su supervisión.

El informe documenta las actividades realizadas durante el primer periodo de trabajo, centradas en la coordinación interinstitucional, la revisión documental, la estructuración técnica detallada de la auditoría y la definición de la metodología de trabajo, conforme a los Términos de Referencia establecidos.

En esta etapa inicial, no se emiten hallazgos ni conclusiones, dado que la auditoría se encuentra en fase de recopilación, validación y análisis de información, previo al inicio de las verificaciones en campo y evaluaciones técnicas especializadas.

MiAmbiente reitera que los resultados parciales y finales serán igualmente comunicados oportunamente a la ciudadanía, conforme avancen las siguientes fases del proceso.

