Miami frena ingreso de Héctor Brands; lo devuelven a Panamá

¡Ey. No me hagas eso. Ya tengo mi vida bastante complicada!”, fueron las primeras palabras del exdiputado de la República y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, tras ser abordado por periodistas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a su llegada a Panamá.

Brands viajó esta mañana rumbo a Miami en el vuelo #226 de Copa Airlines, pero Estados Unidos no le permitió el ingreso, por lo que debió regresar a Panamá.

El exfuncionario se encuentra en el blanco de una investigación del Ministerio Público por supuestos delitos de peculado y falsedad.



La pesquisa se inició luego de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) alertara sobre transacciones sospechosas en sus cuentas, que podrían superar los $28 millones.

Durante los últimos tres años de la administración del perredista Laurentino Cortizo, Brands ocupó la dirección de Pandeportes, período en el que se habrían adjudicado contratos y adendas por un total de $601.5 millones.

Su salida hacia Miami generó polémica en sectores políticos y deportivos, pues muchos cuestionan cómo un investigado por manejos de dinero público pudo abordar un vuelo internacional,



Se conoció que Brands fue retenido por el Servicio Nacional de Migración, sin embargo, sobre él no hay una orden de prohibición de salida del país, por lo que se le permitió continuar con su viaje.



Brands llegó en un vuelo de la aerolínea Copa pasadas las 9 de la noche.