MiBus abrirá licitación la próxima semana para compra de 60 buses medianos

MiBus, la empresa encargada del transporte masivo en Panamá, ha convocado a los interesados en participar en la licitación pública para la adquisición de hasta 60 buses medianos de última generación.



Esta licitación, previamente anunciada, avanza con la publicación de la Adenda N.º 1 al Pliego de Cargos, que incluye ajustes técnicos y confirma que la presentación de propuestas se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre de 2025.

El acto público, que se celebrará a las 10:01 a.m., marcará el inicio de la apertura de propuestas.

MiBus invita a todos los oferentes a presentar sus propuestas y a consultar la adenda y los documentos relacionados en el portal oficial PanamaCompra (www.panamacompra.gob.pa), con el número de acto público N.º 2025-2-81-01-08-LP-000014.

Esta adquisición forma parte del plan de modernización del sistema de transporte público de la ciudad, con el objetivo de mejorar la cobertura y frecuencia de servicio en las barriadas de Panamá y San Miguelito.



Los nuevos buses contarán con tecnología de vanguardia, motores Euro V, piso bajo, rampas de acceso y áreas preferenciales, garantizando un servicio más ágil, inclusivo y seguro para los miles de usuarios que dependen del transporte público diariamente.

MiBus subraya que este proceso de licitación se llevará a cabo con total transparencia y competencia justa.