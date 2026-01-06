MiCultura abre cupos para formarse en la Ciudad de las Artes

El verano no será solo sol y descanso. Desde esta semana, el Ministerio de Cultura abrió la convocatoria para quienes quieren aprender arte en serio, con disciplina y calle, en la Ciudad de las Artes.

La oferta es amplia, pensada para niños, jóvenes y adultos que buscan algo más que pasar el tiempo: aprender, expresarse y crecer.

La inscripción ya está abierta y cierra el 10 de enero. Los cursos arrancan el 12 de enero y se extienden hasta el 11 de febrero, con horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, para que nadie se quede por fuera por falta de tiempo.

Aquí no se habla de talleres improvisados. En Artes Plásticas, habrá desde dibujo y pintura hasta modelado en arcilla, historia del arte, arteterapia y técnicas creativas que mezclan lo clásico con lo experimental. Es aprender con las manos, la cabeza y el corazón.

Las Artes Tecnológicas también toman fuerza: fotografía, diseño gráfico, moda y edición de video, áreas que hoy conectan el arte con el trabajo real y el mundo digital. Lo que se aprende aquí sirve para crear y también para producir.

La danza llega con todo. Ballet, urbano, afro, hip-hop, ritmos latinos, contemporáneo, flamenco y hasta danzaterapia. Espacios para moverse, soltarse y entender el cuerpo como herramienta artística.

El folklore tiene su lugar bien puesto. Canto, saloma, grito, bailes tradicionales, danza congo y diablicos sucios. Cultura viva, identidad sin maquillaje, lo nuestro contado desde adentro.

En música, hay iniciación y niveles avanzados en distintos instrumentos, y en teatro, formación completa: actuación para cine y series, improvisación, dramaturgia, doblaje, maquillaje escénico y creación de personajes. Todo con enfoque práctico.

Las multidisciplinas completan el cuadro con alfabetización digital, celumetraje, yoga, producción de eventos artísticos, mercadeo digital y branding. Arte que también entiende el mundo actual.

Todos los cursos se dictarán en la Ciudad de las Artes. Para inscribirse, cada área tiene su formulario específico, disponible en las plataformas oficiales de MiCultura.

Este verano, el arte no se mira: se estudia, se trabaja y se vive.