MIDA refuerza la vigilancia sanitaria en Guna Yala para cuidar aves y cerdos

La regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Colón, junto a la agencia de Guna Yala, metió el acelerón y reforzó la vigilancia epidemiológica con un sistema de monitoreo activo en aves y cerdos, buscando prevenir cualquier enfermedad que afecte a los animales de la comunidad.

Durante esta jornada, los equipos técnicos revisaron enfermedades de alto impacto como Newcastle, salmonelosis, Peste Porcina Clásica (PPC) y brucelosis, todo con el fin de fortalecer las medidas de prevención y control dentro de la comarca de Guna Yala.

Las comunidades visitadas del Corregimiento N.° 1 fueron: Tikantiki, Río Tigre, Río Sidra, Soledad Miria, Naranjo Chico, Cartí Sugdup e Isla Nurdup.

Además, se recolectaron muestras para análisis en los laboratorios oficiales de salud animal, un paso clave para mantener la sanidad del sector avícola y porcino tanto en la comarca como a nivel nacional, garantizando así la seguridad alimentaria de las familias.