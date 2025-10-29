Mides asegura plata para el cuarto pago de los programas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) garantiza los fondos para que más de 186 mil beneficiarios reciban su cuarto y último pago de los programas de transferencia monetaria condicionada de este año.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por B/. 27.8 millones, asegurando el desembolso de más de 54 millones de dólares entre el 17 de noviembre y el 5 de diciembre.

Los pagos se harán primero, del 17 al 28 de noviembre, a través de la tarjeta Clave Social; y luego, del 1 al 5 de diciembre, en las áreas comarcales y de difícil acceso.

“La solicitud de recursos adicionales responde a una necesidad que mantenemos desde principios de año”, explicó la ministra Beatriz Carles, quien destacó que el dinero es vital para cumplir con los compromisos con las familias más necesitadas.

El MIDES recordó que los programas Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y el Bono Alimenticio del SENAPAN son un alivio directo para miles de panameños en situación de vulnerabilidad.

Con esta medida, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de no dejar atrás a las familias que más lo necesitan.