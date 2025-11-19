Nacional - 19/11/25 - 08:32 AM

Miércoles de aguaceros dispersos con actividad eléctrica en Panamá

Las imágenes de satélite muestran la presencia de nubes convectivas en las regiones Oriental, Metropolitana y Central de la vertiente del Caribe, lo que podría generar lluvias aisladas de moderadas a fuertes, así como tormentas eléctricas ocasionales.

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este miércoles aguaceros dispersos acompañados de actividad eléctrica en varias regiones del país. 
 

Según el último análisis, las imágenes de satélite muestran la presencia de nubes convectivas en las regiones Oriental, Metropolitana y Central de la vertiente del Caribe, lo que podría generar lluvias aisladas de moderadas a fuertes, así como tormentas eléctricas ocasionales.

Se ha emitido un aviso para las provincias de Colón, Darién, Coclé, Veraguas, Panamá, y las zonas comarcales, donde se prevé que las precipitaciones sean más intensas.

Las autoridades recomiendan a la población tomar medidas de precaución, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones. Asimismo, se insiste en la importancia de no cruzar ríos ni quebradas con cauce elevado para evitar accidentes.

Mantenga su paraguas a mano y esté atento a las actualizaciones del IMHPA.

