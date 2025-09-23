Nacional - 23/9/25 - 10:12 PM

Migración deporta a 34 colombianos

El grupo incluyó a 30 personas deportadas por causas administrativas y 4 personas expulsadas por antecedentes penales.

 

Por: Redacción / Crítica

El Servicio Nacional de Migración de Panamá confirma el retorno de un grupo de 34 ciudadanos colombianos a su país de origen.

El vuelo, con destino a Medellín, es parte de la gestión migratoria bajo el Memorando de Entendimiento Migratorio entre Panamá y Estados Unidos.

El grupo, que regresó a Colombia hoy 23 de septiembre, incluyó a 30 personas deportadas por causas administrativas y 4 personas expulsadas por mantener antecedentes penales. 

Entre los antecedentes penales se encontraban delitos contra la seguridad colectiva y el tráfico internacional de drogas.

Con este, ya son 57 los vuelos chárter que han facilitado el retorno de ciudadanos a sus países de origen, como parte de las operaciones que buscan mantener el control y el orden en los flujos migratorios de la región.

 

