Miles madrugan por su bolsa en la Naviferia en Veraguas

En Santiago de Veraguas, desde que el gallo cantó, el estadio Omar Torrijos Herrera se volvió un mar de gente. Catorce cajas habilitadas, filas largas pero organizadas, y miles de familias que llegaron con paciencia para conseguir su bolsa navideña, ese alivio de fin de año que tanta falta hace en los hogares panameños.

Hoy es el tercer día de la Naviferia, y sin duda el más fuerte: se estima que entre 27,000 y 30,000 personas estarían pasando por el estadio durante la jornada.



Desde la madrugada, compradores con café en mano, niños dormidos en los hombros y bolsas reutilizables listas, han ido entrando poco a poco a la feria, que se mantiene con el flujo estable y sin desorden.

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, aseguró que el equipo ha estado “100% metido en la vuelta”, reorganizando rutas, cajas y accesos por lo angosto de algunas calles, pero logrando que todo fluya.

“Panamá ha recibido más de 108 mil canastas, y Santiago no se queda atrás. Todo se está moviendo rápido, la gente tranquila… y los productores felices vendiendo su papa, su lechuga, su tomate”, explicó.

La voz del pueblo también se escuchó fuerte. Una señora que salía con su bolsa aseguró que “la fila caminó rápido”, y que el precio “vale la pena por lo que uno se lleva”. Otro comprador no se complicó: “Excelente, hermano”, dijo sonriendo mientras mostraba sus productos.

En los dos primeros días ya se habían vendido unas 30,000 bolsas solo en Santiago, y hoy podrían llegar otra vez a esa misma cifra.

Sumando todo, se proyecta que la provincia alcance cerca de 60,000 bolsas navideñas vendidas antes de cerrar el evento.

Mañana será el último día de Naviferias, con puntos en Montijo y Mariato. Las autoridades recomiendan no llegar de madrugada para evitar aglomeraciones innecesarias, ya que la logística está diseñada para avanzar sin contratiempos.

La Navidad se siente, se ve y se huele en las filas… y en la esperanza de miles de familias que hoy se llevan un respiro a casa.