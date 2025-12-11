Nacional - 11/12/25 - 07:39 AM

¡Planells busca salvar su pellejo con Sola tras ser llamada extorsionadora!

El embajador Cabrera cuestionó el premio de campeona anticorrupción otorgado a Annette en el gobierno de Biden.

 

Por: Redacción / Crítica -

Annette Planells apareció y trata de hacer ver que está metida en un escándalo debido a su cruzada anticorrupción. Planells encontró en la figura de Louis Sola lo que ella considera como su salvavidas.

De acuerdo con Planells, las publicaciones de La Prensa, el diario que ahora reniega de ella, contra el expresidente de la Comisión Federal Marítima de Estados Unidos le han pasado factura y la tienen ante los ojos del embajador Kevin Marino Cabrera como una extorsionadora.

De las revelaciones de la abogada Karisma Karamañites referentes a su acceso privilegiado a fallos antes que el resto, contactos con magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral no dijo ni una palabra.

La carta de Sola data de octubre de 2024 y fue referida a Antony Blinken, entonces secretario de Estado de Estados Unidos. Marco Rubio, actual secretario de Estado, tomó posesión de su cargo en enero de 2025, tres meses después. Y habría tenido tiempo de sobra para analizar el tema, pese a que no fue dirigida a él.

Pero es ahora, que estallaron los Karamañites Leaks, que Estados Unidos se pronuncia. Y lo hace por estas serias acusaciones de presunto amaño, extorsión e interferencia electoral y no por la carta, como trata de hacer ver Planells.

"Ese señalamiento se da posterior a una carta enviada por Louis Sola", dijo Planells. Tan posterior que han pasado un año y dos meses.

En la carta, Sola pone en duda la metodología y credibilidad de Planells, además destaca su supuesta campaña a favor de los chinos, pero no habla de interferencias electorales.

Si bien Sola se refirió a la marina en Amador, la cual Planells trata de endosarle su caída en desgracia, también hizo énfasis al manejo noticioso que le dio La Prensa al tema de los chinos durante la administración Varela. La conspiración para tumbar candidaturas no se mencionó en la carta.

Este miércoles, Cabrera cuestionó el premio de campeona anticorrupción otorgado a Annette en el gobierno de Biden. Según el embajador, este fracaso en la política de la era de Biden solo sirvió para desvirtuar la misión del premio.

Cabrera aseguró que, bajo la administración del presidente Donald Trump, se acabaron los reconocimientos vacíos y están enfocados en trabajo serio: colaboraciones más fuertes, políticas más fuertes y una verdadera rendición de cuentas.

“Ella nunca mereció un premio; trabajaremos para quitárselo”, enfatizó el embajador.

