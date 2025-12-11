Héctor Brands vuelve a caer: detenido por presunto blanqueo junto a familiares

La situación legal de Héctor Brands se complicó aún más. Tras haber sido detenido previamente por presunto enriquecimiento injustificado, el exdirector de Pandeportes y exdiputado vuelve a quedar bajo detención, esta vez por blanqueo de capitales, junto a Elvis Rodríguez.

En esta nueva fase del proceso, la justicia alcanzó también a su entorno cercano. Los hijos del exfuncionario —Aldair, Héctor y Aymar Brands— recibieron depósito domiciliario con permiso laboral, una medida que se extendió igualmente a su expareja Eliana Cedeño y a su actual pareja Yasbel Núñez.

La investigación también salpica a otros familiares. A Edilus Brands, hermana del exdiputado, y a Yoanny Vega, pareja de Elvis Rodríguez, se les impuso notificación periódica. Todas las decisiones adoptadas fueron solicitadas por la Fiscalía, que insiste en la solidez del caso.

El expediente por blanqueo se basa en transferencias bancarias por $186 mil presuntamente realizadas por Brands hacia sus familiares, además de compras de joyería que superan los $28 mil, movimientos que —según el Ministerio Público— no guardan coherencia con su capacidad económica declarada.