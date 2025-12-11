Nacional - 11/12/25 - 08:59 AM

Héctor Brands vuelve a caer: detenido por presunto blanqueo junto a familiares

En esta nueva fase del proceso, la justicia alcanzó también a su entorno cercano. Los hijos del exfuncionario, su expareja Eliana Cedeño y su actual pareja Yasbel Núñez.

 

Por: Redacción / Crítica -

La situación legal de Héctor Brands se complicó aún más. Tras haber sido detenido previamente por presunto enriquecimiento injustificado, el exdirector de Pandeportes y exdiputado vuelve a quedar bajo detención, esta vez por blanqueo de capitales, junto a Elvis Rodríguez.

En esta nueva fase del proceso, la justicia alcanzó también a su entorno cercano. Los hijos del exfuncionario —Aldair, Héctor y Aymar Brands— recibieron depósito domiciliario con permiso laboral, una medida que se extendió igualmente a su expareja Eliana Cedeño y a su actual pareja Yasbel Núñez.

La investigación también salpica a otros familiares. A Edilus Brands, hermana del exdiputado, y a Yoanny Vega, pareja de Elvis Rodríguez, se les impuso notificación periódica. Todas las decisiones adoptadas fueron solicitadas por la Fiscalía, que insiste en la solidez del caso.

El expediente por blanqueo se basa en transferencias bancarias por $186 mil presuntamente realizadas por Brands hacia sus familiares, además de compras de joyería que superan los $28 mil, movimientos que —según el Ministerio Público— no guardan coherencia con su capacidad económica declarada.

Te puede interesar

Héctor Brands vuelve a caer: detenido por presunto blanqueo junto a familiares

Héctor Brands vuelve a caer: detenido por presunto blanqueo junto a familiares

Diciembre 11, 2025
Fitch mantiene a Panamá “BB+”, pero alerta por deuda y gobernanza

Fitch mantiene a Panamá “BB+”, pero alerta por deuda y gobernanza

 Diciembre 11, 2025
¡Planells busca salvar su pellejo con Sola tras ser llamada extorsionadora!

¡Planells busca salvar su pellejo con Sola tras ser llamada extorsionadora!

 Diciembre 11, 2025
María Corina Machado agradece a Panamá por su apoyo “extraordinario”

María Corina Machado agradece a Panamá por su apoyo “extraordinario”

 Diciembre 11, 2025
Piden votar a conciencia en el PP

Piden votar a conciencia en el PP

 Diciembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar

Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar
Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
No aparece arma utilizada en femicidio en Arraiján

No aparece arma utilizada en femicidio en Arraiján