Nacional - 11/12/25 - 08:31 AM

Fitch mantiene a Panamá “BB+” pero alerta por deuda y gobernanza

La agencia señala que mantener esta perspectiva estable dependerá de cómo Panamá gestione su deuda, mejore la gobernanza y actualice la información fiscal.

 

Por: Redacción / Crítica -


La agencia Fitch Ratings confirmó que Panamá sigue con calificación ‘BB+’ y perspectiva estable, gracias a un alto PIB per cápita, baja inflación y estabilidad económica por la dolarización y el Canal de Panamá.

Pero Fitch advierte que la deuda pública sigue subiendo y que problemas en la gobernanza y la falta de información fiscal pueden presionar las finanzas del país. Se espera que el déficit del Sector Público No Financiero baje al 4% del PIB en 2025, mejorando respecto al 7,4% de 2024, y que la economía crezca 3,8% tras la sequía que afectó al Canal y a la mina de cobre.

