Ministerio de Educación destituye a funcionario tras polémico incidente

La entidad reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto y el establecimiento de un ejemplo de conducta, principios que deben ser cumplidos por todos sin excepción.

 

El Ministerio de Educación (Meduca) ha expresado su rechazo a cualquier comportamiento que contravenga sus principios y valores institucionales, así como el respeto que debe prevalecer en la sociedad. 
 

La institución adoptó esta postura tras la difusión de un video en redes sociales, en el que se observa a un servidor público de la provincia de Veraguas protagonizando una discusión durante su jornada laboral, mientras utilizaba un vehículo oficial.

En su comunicado, el Meduca informó que el funcionario ha sido destituido de su cargo, en cumplimiento con las normativas internas y el código de ética que rige el comportamiento de todos los empleados públicos. 
 

