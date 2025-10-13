Ministerio de la Mujer condenan brutal femicidio en Aguadulce

El Ministerio de la Mujer emitió un comunicado oficial en el que condena enérgicamente el lamentable caso de femicidio ocurrido el día de ayer en el corregimiento de Pocrí, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.

La institución expresó su total rechazo ante este acto de violencia y manifestó su compromiso de brindar acompañamiento a los familiares de la víctima durante todo el proceso legal.

Como ente rector en la protección y defensa de los derechos de las mujeres en Panamá, el Ministerio reiteró que se mantiene vigilante del cumplimiento estricto de los procedimientos judiciales correspondientes.

Además, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que actúe de manera inmediata al tener conocimiento de cualquier hecho de violencia de género, instando a reportar estos casos a la Policía Nacional. Enfatizaron que el silencio protege a los agresores, mientras que una denuncia oportuna puede salvar vidas y abrir camino a la justicia.

En el comunicado, también se informó que la madre de la víctima está recibiendo atención médica y psicológica, luego de presenciar el ataque perpetrado por el agresor a plena luz del día, un hecho que ha causado gran consternación en la comunidad coclesana.

Finalmente, el Ministerio de la Mujer expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y reiteró su llamado a la población a denunciar cualquier acto de violencia de género a través de la Línea 182 o mediante la aplicación móvil “Mujer APP”, utilizando el botón de pánico disponible en la plataforma.

