Ministerio de la Mujer trabaja para adquirir brazaletes electrónicos

La ministra del Ministerio de la Mujer, Niurka Palacio, informó que esta entidad trabaja para la adquisición de brazaletes electrónicos que serán puestos a los agresores de mujeres y sindicados por violencia doméstica, como una forma de proteger a las víctimas.

La ministra Palacio explicó que los brazaletes serán puestos a los agresores, mientras que sus víctimas utilizarán una especie de reloj eléctrico que emitirá una alarma cuando el agresor se acerque a su casa o donde se encuentre residiendo.

Igualmente, la víctima contará con un equipo que le permitirá avisar a las autoridades que el agresor se acerca para que acudan en su ayuda si no tiene tiempo de abandonar el lugar. En tanto, si el agresor se quita el dispositivo, sería detenido inmediatamente por violar las disposiciones legales.

"Hay que estar claro de que el brazalete por sí solo no va a evitar que se dé un desenlace lamentable o que haya víctimas fatales, pero es un componente que se trabajará en conjunto con el Ministerio de la Mujer, los centros de atención integral y el seguimiento que se le da a las víctimas y a los agresores", precisó la ministra.

Explicó que el uso del dispositivo se adelanta en conjunto con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, que son los que se encargan de utilizarlos para la resocialización de los privados de libertad.

Por el momento, se intentó hacer la compra a través de una contratación que fue cancelada, pero la misma será retomada dentro de poco por el Ministerio de Gobierno.

Ayer, en la Comisión de Presupuesto, el Ministerio de la Mujer solicitó para el 2026 $11,450,796; sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas le sugirió B/.7,298,850.00, que serán destinados a gastos de funcionamiento.