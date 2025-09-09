Nacional - 09/9/25 - 12:00 AM

Ministerio de la Mujer trabaja para adquirir brazaletes electrónicos

Por: Redacción Crítica -

La ministra del Ministerio de la Mujer, Niurka Palacio, informó que esta entidad trabaja para la adquisición de brazaletes electrónicos que serán puestos a los agresores de mujeres y sindicados por violencia doméstica, como una forma de proteger a las víctimas.

La ministra Palacio explicó que los brazaletes serán puestos a los agresores, mientras que sus víctimas utilizarán una especie de reloj eléctrico que emitirá una alarma cuando el agresor se acerque a su casa o donde se encuentre residiendo.

Igualmente, la víctima contará con un equipo que le permitirá avisar a las autoridades que el agresor se acerca para que acudan en su ayuda si no tiene tiempo de abandonar el lugar. En tanto, si el agresor se quita el dispositivo, sería detenido inmediatamente por violar las disposiciones legales.

"Hay que estar claro de que el brazalete por sí solo no va a evitar que se dé un desenlace lamentable o que haya víctimas fatales, pero es un componente que se trabajará en conjunto con el Ministerio de la Mujer, los centros de atención integral y el seguimiento que se le da a las víctimas y a los agresores", precisó la ministra.

Explicó que el uso del dispositivo se adelanta en conjunto con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, que son los que se encargan de utilizarlos para la resocialización de los privados de libertad.

Por el momento, se intentó hacer la compra a través de una contratación que fue cancelada, pero la misma será retomada dentro de poco por el Ministerio de Gobierno.

Te puede interesar

Agentes del Senafront detectan caleto durante un patrullaje

Agentes del Senafront detectan caleto durante un patrullaje

 Septiembre 09, 2025
Presentan avances en la lucha contra medicamentos falsificados

Presentan avances en la lucha contra medicamentos falsificados

 Septiembre 09, 2025
Proyecto blinda al Ifarhu del juega vivo político

Proyecto blinda al Ifarhu del juega vivo político

 Septiembre 09, 2025
Eduardo Flores solicitará que la reelección de rectores se decida por referéndum

Eduardo Flores solicitará que la reelección de rectores se decida por referéndum

 Septiembre 09, 2025
¡Esta vaina se puso fea!

¡Esta vaina se puso fea!

 Septiembre 09, 2025

Ayer, en la Comisión de Presupuesto, el Ministerio de la Mujer solicitó para el 2026 $11,450,796; sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas le sugirió B/.7,298,850.00, que serán destinados a gastos de funcionamiento.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto