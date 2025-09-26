Nacional - 26/9/25 - 12:00 AM

Ministerio de la Presidencia sustentó el presupuesto para el 2026

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sustentó este jueves su cartera para la vigencia fiscal 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Al Ministerio de la Presidencia se le recomendó un presupuesto que asciende a un monto de $204.4 millones. De estos, $172.4 millones son para programas de funcionamiento ($9.7 millones destinados a la restauración del Palacio de las Garzas) y $32 millones para programas de inversión.

Durante su intervención, Orillac explicó que la cartera del ministerio para el próximo año es 5.8% mayor que la de este año. Esto se debe al compromiso de aumentos salariales de funcionarios, relacionados con leyes especiales, ascensos en el Servicio de Protección Institucional (SPI), sobresueldos y el pago de la prima de antigüedad.

Mientras que, en el renglón de inversiones, detalló que existen programas de asuntos comunitarios, electrificación rural, el proyecto del Ferrocarril Panamá David Frontera, entre otros.

Entre ellos se encuentra “Sonrisa Mujer”, que brinda prótesis dentales a mujeres de bajos recursos, la rehabilitación del Parque Omar y el Plan de “Salud Visual”.

Los otros subsidios corresponden al pago de cirugías, medicinas, insumos y materiales de construcción para familias en estado de pobreza.

Sobre la restauración del Palacio de Las Garzas dijo: “Un monumento histórico, que trata de muchos años atrás, que tiene obras de Lewis, y requiere de maestros restauradores para su mantenimiento y permisos del Casco”.

Por otro lado, a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) se le recomendó un presupuesto de ingresos de $192.2 millones, que se distribuye en ingresos corrientes de $43.6 millones y los ingresos de capital por $148.6 millones.

En el área de funcionamiento se le recomienda un monto de $43.6 millones y en inversión $148.6 millones, para programas de obras públicas y servicios municipales $86.1 millones, en transferencia de IBI por $62.4 millones y en suministro y equipamiento $100.5 mil.

Roxana Méndez, directora general de la AND, expresó que los municipios requieren al menos unos $250 mil para poder dar respuestas a las comunidades, y consideró que es necesario hacer ajustes al proyecto de presupuesto.

Además, recalcó que, producto del fortalecimiento de la descentralización, se realizaron en su primer año 1600 consultas con la participación de 80 mil personas a nivel nacional, que pudieron de manera directa exponer sus necesidades como comunidad.

