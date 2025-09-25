Ministerio de Presidencia pide $204 millones en Presupuesto

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sustentó este jueves, el presupuesto de su cartera, cuyo monto recomendado para la vigencia 2026 asciende a B/. 204,433,814.

Del monto total, B/.172,423,882 se usarán para funcionamiento, mientras que B/.32,009,932 serán para inversión. Según explicó Orillac, el incremento responde a aumentos salariales, ascensos en el SPI, pago de prima de antigüedad y otros beneficios laborales, además de recursos para el Plan de Alfabetización Constitucional que busca que los ciudadanos participen en la creación de una nueva Constitución.

En el área social, el Ministerio promete proyectos dirigidos a los sectores más humildes, como el subsidio “Sonrisa Mujer”, que brinda prótesis dentales a mujeres de bajos recursos; la rehabilitación del Parque Omar, y el plan “Salud Visual” con tamizajes gratuitos en comunidades indígenas.

También se contemplan donaciones de artículos de primera necesidad, apoyo a cirugías y medicinas, y materiales de construcción para familias en pobreza extrema. “Queremos impulsar la inclusión, la igualdad y el emprendimiento en el país”, dijo Orillac.

