Ministerio de Presidencia pide $204 millones en Presupuesto

Del monto total, B/.172,423,882 se usarán para funcionamiento, mientras que B/.32,009,932 serán para inversión.

 

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sustentó este jueves, el presupuesto de su cartera, cuyo monto recomendado para la vigencia 2026 asciende a B/. 204,433,814.

Del monto total, B/.172,423,882 se usarán para funcionamiento, mientras que B/.32,009,932 serán para inversión. Según explicó Orillac, el incremento responde a aumentos salariales, ascensos en el SPI, pago de prima de antigüedad y otros beneficios laborales, además de recursos para el Plan de Alfabetización Constitucional que busca que los ciudadanos participen en la creación de una nueva Constitución.

En el área social, el Ministerio promete proyectos dirigidos a los sectores más humildes, como el subsidio “Sonrisa Mujer”, que brinda prótesis dentales a mujeres de bajos recursos; la rehabilitación del Parque Omar, y el plan “Salud Visual” con tamizajes gratuitos en comunidades indígenas.

También se contemplan donaciones de artículos de primera necesidad, apoyo a cirugías y medicinas, y materiales de construcción para familias en pobreza extrema. “Queremos impulsar la inclusión, la igualdad y el emprendimiento en el país”, dijo Orillac.
Igualmente, mencionó el subsidio de asistencia social, mediante el cual se entregan donaciones de artículos de primera necesidad a familias de extrema . 

El proyecto Salud Visual, también de este ministerio, realiza tamizajes visuales y auditivos para beneficio de adultos y niños en las comarcas indígenas. 

Otros subsidios del ministerio corresponden al pago de cirugías, medicinas, insumos médicos y materiales de construcción para familias en estado de pobreza y pobreza extrema. Asimismo, se apoya a panameños humildes para incentivar la autogestión y el emprendimiento.

