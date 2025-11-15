Ministra de Trabajo llama a la prudencia en revisión del Salario Mínimo

En el marco de la instalación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, hizo un llamado a la prudencia y a la responsabilidad durante las discusiones que se llevarán a cabo sobre un ajuste salarial.



La comisión, que reúne a representantes de los sectores empresarial, trabajador y gubernamental, tiene como objetivo evaluar las condiciones económicas del país y encontrar un consenso sobre el salario mínimo para el próximo año.

Muñoz destacó que cualquier ajuste en el salario mínimo debe ser equilibrado, teniendo en cuenta tanto las necesidades de los trabajadores como los efectos sobre el empleo y la economía. "Es una decisión que impacta en las familias, tanto las que hoy tienen un empleo como las que aspiran a entrar al mercado laboral. El ajuste debe hacerse con responsabilidad, para que sus efectos lleguen a quienes realmente lo necesitan", señaló.

La ministra también advirtió que, según el Observatorio del Mercado Laboral, un aumento desmedido podría generar un aumento en el desempleo y en la informalidad. "No venimos a imponer posiciones. Venimos a escucharnos, a analizar y a construir consensos", añadió, enfatizando la importancia de evitar medidas extremas.

Por su parte, el representante del sector empleador, Gabriel Diez, hizo hincapié en la necesidad de avanzar mediante el diálogo y el respeto mutuo. "El país aún no ha logrado una reactivación económica en todos los sectores, y la tasa de desempleo supera el 10%. Además, muchas microempresas se encuentran al borde de la quiebra", expresó Diez, subrayando que la informalidad laboral es otro desafío que debe tomarse en cuenta.

Desde el sector trabajador, Aniano Pinzón recordó que los trabajadores han luchado durante mucho tiempo por un salario decente que cubra sus necesidades básicas, especialmente en un contexto de alta inflación. Durante su intervención, solicitó un salario mínimo justo para enfrentar el alto costo de vida actual hace insostenible la situación para muchas familias.

La Comisión Nacional de Salario Mínimo continuará con sus deliberaciones en los próximos días, con la esperanza de llegar a un acuerdo que beneficie a todos los sectores involucrados, sin poner en riesgo el empleo ni la estabilidad económica del país.



Se espera que, a través de un proceso de diálogo y consenso, se logre un acuerdo que permita un ajuste salarial que equilibre las necesidades de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas y el desarrollo económico del país.