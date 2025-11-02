Ministra promete acción y no excusas en comunidades fectadas por las lluvias

Con rostros cansados pero esperanzados, los moradores de Piriatí recibieron la visita de un equipo interinstitucional conformado por el Ministerio de Gobierno, el IDAAN, el Senafront y autoridades tradicionales, quienes entregaron materiales y tubos para aliviar los problemas causados por las recientes inundaciones que golpearon la comunidad.

Durante la jornada, la ministra de Gobierno habló con franqueza: “Este gobierno no es de dar excusas. Ustedes han visto pasar administraciones y no ha pasado nada. Yo sí me he metido en esto porque me importa”, dijo, ganándose aplausos de los presentes.

La ministra reiteró que el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas seguirá adelante, y que su compromiso es garantizar que las obras prometidas lleguen a los territorios más olvidados.

“Permítanme estar aquí y no dejen que los alejen de mí, porque me importan las comarcas y cada uno de sus territorios. Si tienen un problema, llámenme y yo me encargo”, añadió con tono firme.

Los moradores aprovecharon para expresar sus necesidades más urgentes, entre ellas la mejora del servicio de internet y el apoyo para infraestructura local. La ministra se comprometió a regresar pronto para verificar los avances y mantener un diálogo directo con las comunidades.

En medio del recorrido, también hubo espacio para celebrar el Día del Niño, con juegos, dulces y sonrisas que aliviaron por un momento las dificultades que vive la zona.

Con acciones y cercanía, el Gobierno busca fortalecer la confianza de los pueblos originarios y demostrar que esta vez sí habrá seguimiento y resultados.