Ministro Linares: Acuerdo con el Mercosur no afectará a productores

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, volvió este miércoles al Pleno de la Asamblea Nacional para aclarar las dudas de los diputados sobre el Acuerdo de Complementación Económica N.º 76 entre Panamá y el Mercosur, como parte del debate del Proyecto de Ley N.º 201.

Linares fue enfático al asegurar que este acuerdo no busca inundar a Panamá de productos extranjeros, sino fortalecer el sector agropecuario local con tecnología, asesoría y nuevas oportunidades de inversión.

“Los productores pueden sentirse tranquilos, esto no va a afectar a ningún productor”, recalcó el ministro, al explicar que el pacto busca aprovechar la experiencia de potencias agropecuarias como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

El titular del MIDA destacó que ya existen compromisos con Embrapa de Brasil (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria) para la transferencia de conocimientos y tecnologías, incluyendo la llegada de técnicos en áreas como reproducción animal, apicultura y ganadería.

Además, resaltó que se trabaja en la introducción de nuevas variedades de soya tropical y marañón resistente, con el fin de diversificar la producción nacional y modernizar el campo panameño.

El ministro cerró reafirmando el compromiso del Gobierno del presidente José Raúl Mulino de defender a los productores nacionales, asegurando que toda la cooperación técnica será sin costo para el país.

Este miércoles, los diputados aprobaron por unanimidad en segundo debate el proyecto de ley que respalda el Acuerdo de Complementación Económica con el Mercosur.