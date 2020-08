Ministro: trabajo de Influencer es moNITOreados; pero en las redes le responden

El ministro de Seguridad, Juan Pino salió en defensa del "influencer" Paul McDonald, pero sus comentarios fueron rechazados en las redes sociales, donde se señala que intenta justificar lo injustificado.

Las declaraciones del ministro surgen ante el rechazo de los altos salarios de algunos influencer que están trabajando para el Estado devengando altos salarios.

Pino indicó que McDonald trabaja para la Secretaría de Prevención de la Presidencia de la República, aunque aceptó que el pago de su salario está incluido en la cartera que él dirige, luego de un contrato previamente firmado "hasta el mes de abril que existió y que existe".

Las palabras del ministro han generado más dudas sobre el engranaje gubernamental y las disposiciones de los contratos en el gobierno de Laurentino Cortizo en tiempo de pandemia, ya que el distanciamiento social ordenado por el Ministerio de Salud ha detenido los programas de prevención.

"Nosotros solo veríficamos que cumpla con sus funciones en la Secretaria Preventiva y así lo está haciendo", expresó Pino.

Las reacciones a las cortas declaraciones del titular no se hicieron esperar y en las redes sociales los comentarios no faltaron.

Las redes



Nicasio De Gracia escribió en Facebook y en mayúscula cerrada su opinión: MIENTRAS MÉDICOS Y TODO EL PERSONAL DE SALUD SI COBRAR, SALE ESTE MINISTRO A TAPAR A ESOS QUE ESTÁN LACTANDO DEL DINERO DEL PUEBLO".

En la misma línea se expresó B. Moreno: "Que pena señor Pino no tape corupcion ni un médico gana lo que él gana. Qué puesto tiene paul macdonal... jooooo que verguenza.

La reacción De Gracias es muy similar a la de A. Ruiz Sánchez, quien preguntó: "Qué licenciatura se necesita para trabajar en esa secretaria Preventiva de Prevención para prevenir qué???.... esto suena a CANTINFLADAS y con el perdón de cantiflas".

Comentarios similares están plasmando la opínión de los panameños como Olivia Padilla quien indica que "por qué no dicen qué funciones tienen aparte de bailar, pero es justo que con un bono de cien balboas coma una familia con 5 miembro y su pareja de influencer comen con 9.000.00".

En el mismo sentido opinó Salvatierra, quien dijo que "estos sinvergüenzas cobrando una millonada sin trabajar, hay personas que no tienen qué comer". ""Nuestros impuestos pagan sus salarios".

"No tienen es que ni vergüenza en la cara, defendiendo lo indefendible. Pero que recojan todo lo que puedan porque nadie más que ustedes están echándole tierra a su fosa fúnebre porqué no creo que su partido vuelva a gobernar en muchos años parásitos", dijo B. Jáen.

Christian Villalba escribió: Y que Previene el? Q sabe el en materia de Seguridad?? xuxa mi plata!!

Por su parte, Joel Richard fue más conciliador. "Voy a ver esto desde otro punto de vista. Existen en el gobierno muchos programas que son inoperante y muy costosos.... Reflexionemos en esto y replantiemos como invertir los recursos de una manera eficiente para que llegue a quien realmente lo necesita y no en pagar favores políticos", escribió.



La pareja de los "Benjamin"



A pesar de que hay varios "influencer" trabajando en entidades de Gobierno, la pareja formada por Delany Precilla y Paul McDonald se han mantenido en el ojo de las críticas desde que se conoció la astronómica cifra que paga el Gobieno por los "servicios especiales" que ofrecen.

Precilla, una joven que se dio a conocer en el programa televisivo "Esto es Guerra" al igual que su pareja, recibió un contrato con el gobierno de Cortizo por la suma de $22,533.27, en concepto de servicios especiales desde el 12 julio del 2019 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Precilla ofrecía sus servicios como asesora en el Despacho Superior y en la Oficina de Protocolo de la Presidencia de la República, mientras que su pareja, McDonalds logró un contrato en el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá por el orden de los $15,866.67, también por “servicios especiales”, durante el periódo del 2 de septiembre del 2019 al 31 de diciembre de 2019.

La cifra solo abarca el año 2019.