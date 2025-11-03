Minsa asegura la seguridad alimentaria en actividades del Mes de la Patria

El Ministerio de Salud (Minsa) ha dispuesto operativos permanentes en toda la ruta del desfile y en las comunidades de la provincia de Colón donde se realicen actos alusivos a la independencia. Durante este mes de la patria, se intensificará la vigilancia en los puestos de venta de alimentos para garantizar que cumplan con todas las normativas sanitarias.

Abraham Alvarado Díaz, subdirector del Minsa en Colón, destacó que su equipo estará a cargo de velar por la salud de la población, asegurándose de que los vendedores de alimentos respeten los requisitos establecidos por la normativa sanitaria.

"La presencia del Minsa se incrementa en todas las fiestas de este mes de la patria", aseguró Alvarado. El subdirector explicó que es fundamental que los manipuladores de alimentos mantengan la cadena de frío, ofrezcan productos en buen estado, y utilicen la vestimenta adecuada, entre otras medidas preventivas para evitar cualquier riesgo sanitario.

Estas declaraciones fueron dadas el 3 de noviembre durante los actos protocolares celebrados en la ciudad de Colón, en los cuales se conmemora la historia patriótica del país.

A lo largo de este mes, se llevarán a cabo desfiles en diversas localidades como Cativá, La Feria, Escobal, San Juan, las zonas costeras y otras comunidades, donde también se contará con la supervisión del Minsa para velar por la seguridad alimentaria y la salud pública.