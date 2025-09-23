Nacional - 23/9/25 - 11:34 AM

Minsa cancela reunión en hotel de playa por falta de autorización

Por: Redacción / Web -

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este martes que una actividad programada para realizarse en un hotel de playa en Veracruz fue cancelada, al no contar con la debida autorización del Despacho Superior.

Según el comunicado oficial, la decisión responde a la política institucional de contención del gasto público, por lo que la actividad será reubicada en las instalaciones del propio ministerio. El evento se llevará a cabo en el Salón José Renán Esquivel, ubicado en el lobby del Despacho Superior, edificio 237, el próximo viernes.

La reunión forma parte de la coordinación mensual que convoca a directores médicos y jefes de departamentos de la Dirección Metropolitana de Salud.

El Minsa reiteró que todas las direcciones nacionales, regionales, oficinas y departamentos deben velar por el uso responsable y eficiente de los recursos del Estado, priorizando el beneficio directo para los pacientes y la población panameña. 

Asimismo, recordó que cualquier actividad que se realice fuera de sus instalaciones debe contar con la aprobación expresa del Despacho Superior.
 

