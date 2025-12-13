Nacional - 13/12/25 - 03:22 PM

Minsa confirma primer caso de tosferina en Los Santos

Se trata de un paciente masculino de 26 años, residente en Las Tablas cabecera.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el primer caso de tosferina en la provincia; se trata de un paciente masculino de 26 años, residente en Las Tablas cabecera.

Según el Minsa, el paciente inició síntomas el 14 de noviembre con un cuadro respiratorio leve; posteriormente, evolucionó a episodios de tos intensa, acompañados de vómitos y pérdidas momentáneas del conocimiento.

Tras acudir a varias consultas médicas, el 3 de diciembre fue evaluado en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, donde se le realizó una prueba de hisopado nasofaríngeo que confirmó el diagnóstico.

Como parte de las acciones de control, la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas realizó el bloqueo perifocal y la investigación comunitaria correspondiente. Actualmente, se mantiene la vigilancia epidemiológica y se está a la espera de los resultados de muestras tomadas a dos contactos.

El Minsa destaca la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente en niños menores de cinco años, así como la aplicación de la vacuna Tdap en niños desde los siete años y en mujeres embarazadas durante el tercer trimestre, como medidas fundamentales para prevenir esta enfermedad.

