Minsa descarta creación de patronatos en el Anita Moreno y Nicolás A. solano

El Ministerio de Salud (Minsa) rechazó la creación de patronatos para la administración de los hospitales Anita Moreno, en la provincia de Los Santos, y Nicolás A. Solano, en La Chorrera.

De acuerdo con la entidad, sustituir la figura del Consejo Directivo por la figura de un patronato podría afectar la estabilidad, el enfoque público y la equidad en el acceso a la atención.

Además, señaló que una de las desventajas más importantes sería que un patronato, al tener mayor autonomía en la gestión financiera y administrativa, podría generar una desvinculación de la coordinación interinstitucional efectiva que actualmente existe en la región”.

En tanto, la entidad defendió la eficiencia del modelo actual.

“El modelo actual ha demostrado ser eficiente en la provisión de servicios de salud, garantizando acceso equitativo, atención oportuna y una coordinación efectiva con otras entidades del sector salud, en particular con la Caja de Seguro Social”, añade.

Además, señalan que este modelo ha impulsado la modernización de los hospitales Anita Moreno y Nicolás A. Solano.