Minsa dice que frenó brote de tos ferina, pero la gente sigue con miedo

El Gobierno de Panamá salió hoy a decir que ya tienen contenido el brote de tos ferina que venía golpeando a varias comunidades de la comarca Ngäbe Buglé, allá por la frontera con Costa Rica. Hasta ahora van 16 casos confirmados y una muerte ligada a la enfermedad.

Según el comunicado, el Minsa asegura que el brote en el distrito de Besikó está “contenido” gracias a que el personal de salud se tiró barridos casa por casa, búsqueda de enfermos, toma de muestras, tratamiento inmediato y vacunación fuerte en las comunidades afectadas.

El pasado 8 de noviembre ya se había confirmado el brote, lo que llevó a suspender clases y a notificar a Costa Rica por la movilidad de familias indígenas en temporada de zafra. Entre tanto, se reportó una defunción que, aunque estaba ligada a un caso confirmado, no tuvo causa directa atribuida, según la propia investigación médica. La persona tenía cardiopatía y una traqueotomía.

Las comunidades donde se han encontrado los casos son Cerro Miel, Pava, Carro Caña, Buri y Quebrada Venado.

El Minsa pidió a las familias evitar movilizarse entre comunidades, pero dejó claro que no hay cerco sanitario ni cuarentena en Besikó.

La prensa también reportó un caso fuera de la comarca, un hombre de 44 años residente en el área metropolitana.

La comarca Ngäbe Buglé, la más poblada del país, tiene más de 212 mil habitantes y carga con una pobreza que supera el 88%, según datos del censo de 2023.

La OPS recuerda que la tos ferina es una enfermedad altamente contagiosa, causada por bacterias que se alojan en la boca, nariz y garganta, y que puede volverse grave sin atención. Hasta mayo de 2025, en América ya iban 14 mil casos y 93 muertes.