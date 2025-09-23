Nacional - 23/9/25 - 12:00 AM

Minsa inauguró la Semana del Bienestar 2025

El Ministerio de Salud (Minsa) inauguró ayer la Semana del Bienestar 2025 bajo el lema “Trabajando juntos, construimos un futuro más saludable”, que tiene como objetivo promover el bienestar común de la población e incidir en hábitos de vida más saludables para prevenir enfermedades.

“Panamá reitera su compromiso regional de fortalecer la promoción de la salud y el bienestar integral, en el marco de las políticas impulsadas desde el SICA y el Comisca”, destacó Zambrano Chang, ministro encargado.

Además, resaltó que este espacio busca promover el bienestar común de la población e incidir en hábitos de vida más saludables para prevenir enfermedades.

Durante la semana se desarrollarán conferencias presenciales y virtuales, ferias, talleres y caminatas, todas con el propósito de promover estilos de vida saludables y entornos más seguros para la población. Ayer se realizó la conferencia virtual “Intersectorialidad y Salud en todas las políticas”

La iniciativa, instaurada por el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca), se celebra en los ocho países miembros del SICA.

Te puede interesar

Madre denuncia mala atención médica tras mordedura de serpiente

Madre denuncia mala atención médica tras mordedura de serpiente

 Septiembre 22, 2025
Piden destitución de 19 funcionarios de Unachi por nepotismo

Piden destitución de 19 funcionarios de Unachi por nepotismo

Septiembre 22, 2025
Comisión archiva 6 denuncias contra el presidente Mulino

Comisión archiva 6 denuncias contra el presidente Mulino

 Septiembre 22, 2025
Mulino lleva a Panamá al centro financiero mundial

Mulino lleva a Panamá al centro financiero mundial

 Septiembre 22, 2025
Panamá y la ONU fortalecen compromiso por la neutralidad del Canal

Panamá y la ONU fortalecen compromiso por la neutralidad del Canal

 Septiembre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré