Minsa inauguró la Semana del Bienestar 2025

El Ministerio de Salud (Minsa) inauguró ayer la Semana del Bienestar 2025 bajo el lema “Trabajando juntos, construimos un futuro más saludable”, que tiene como objetivo promover el bienestar común de la población e incidir en hábitos de vida más saludables para prevenir enfermedades.

“Panamá reitera su compromiso regional de fortalecer la promoción de la salud y el bienestar integral, en el marco de las políticas impulsadas desde el SICA y el Comisca”, destacó Zambrano Chang, ministro encargado.

Además, resaltó que este espacio busca promover el bienestar común de la población e incidir en hábitos de vida más saludables para prevenir enfermedades.

Durante la semana se desarrollarán conferencias presenciales y virtuales, ferias, talleres y caminatas, todas con el propósito de promover estilos de vida saludables y entornos más seguros para la población. Ayer se realizó la conferencia virtual “Intersectorialidad y Salud en todas las políticas”

La iniciativa, instaurada por el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca), se celebra en los ocho países miembros del SICA.