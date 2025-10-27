Minsa: La Chorrera vive emergencia sanitaria por basura acumulada

El Ministerio de Salud (MINSA) ha emitido una advertencia de emergencia sanitaria en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, debido a la grave acumulación de basura en diversas áreas del distrito. La situación se ha vuelto crítica, representando un riesgo serio para la salud pública de los residentes.

Según la Dra. Dilma Vega, coordinadora regional de Salud Pública, personal de la institución ha identificado varios puntos de acumulación excesiva de desechos, lo que podría desencadenar brotes de enfermedades transmitidas por vectores y otras complicaciones sanitarias.

Ante la urgencia del problema, el MINSA convocó a la empresa Veolia – Panamá, responsable del servicio de recolección de basura en la zona, para que presente un plan de acción inmediato. La empresa ha propuesto una serie de medidas, que incluyen ajustes administrativos, refuerzo de personal y nuevos horarios de recolección, con el objetivo de aliviar la situación de manera urgente.

La Dra. Vega hizo un llamado a la comunidad para que colabore con el manejo adecuado de los desechos y evite su acumulación en espacios públicos, lo cual podría empeorar aún más la crisis sanitaria.

A su vez, el Municipio de La Chorrera ha iniciado procesos sancionatorios contra Veolia por el incumplimiento de los tiempos de recolección establecidos, con multas de $500.00 por cada infracción.

Se espera que en los próximos días se lleve a cabo una reunión con la gerente general de Veolia, citada por el consejo municipal, para que ofrezca detalles sobre su capacidad operativa y las acciones a tomar para garantizar un servicio adecuado en el distrito.

