Minsa rechaza creación de patronatos en hospitales públicos

El Ministerio de Salud (Minsa) ha expresado su desacuerdo con la propuesta de crear patronatos para la administración de los hospitales Anita Moreno, en la provincia de Los Santos, y Nicolás A. Solano, en La Chorrera.

Según el Minsa, no existen razones técnicas suficientes que justifiquen este cambio, el cual podría acarrear varios desafíos administrativos y afectar la estabilidad y equidad en la atención de los pacientes.

La institución señala que, al pasar de un Consejo Directivo a un Patronato, los hospitales perderían la coordinación interinstitucional efectiva que actualmente existe con otras entidades del sector salud, en especial con la Caja de Seguro Social. Además, la mayor autonomía administrativa y financiera de un patronato podría generar una desconexión de los intereses públicos y afectar el acceso equitativo a los servicios de salud.

El Minsa destaca que el modelo de gestión pública actual, basado en el Consejo Directivo y regulado por la Ley 36 de abril de 2011, ha sido eficaz en la provisión de atención médica de calidad. Este sistema ha permitido modernizar los hospitales, optimizando infraestructuras y servicios médicos y quirúrgicos, al tiempo que ha logrado una adecuada coordinación con otras instituciones del sector.

En este sentido, se menciona que el modelo implementado en hospitales como el San Miguel Arcángel, que inicialmente adoptó un patronato y luego regresó al modelo de Consejo Directivo, ha demostrado mejoras sustanciales en la calidad de la atención y en la eficiencia administrativa.

El Minsa concluye que el cambio propuesto no solo no está suficientemente justificado, sino que también podría generar un retroceso en los avances alcanzados hasta el momento en estos centros hospitalarios.