Mitradel aclara pago a trabajadores que laboren en fiestas patrias

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que los trabajadores del sector privado que laboren durante los días 3, 5, 10 y 28 de noviembre deberán recibir un recargo del 150% sobre su salario ordinario, según lo establece el Código de Trabajo.

Estas fechas —3 de noviembre (Separación de Panamá de Colombia), 5 de noviembre (Consolidación de la Separación en Colón), 10 de noviembre (Grito de La Villa de Los Santos) y 28 de noviembre (Independencia de Panamá de España)— son días de descanso obligatorio, por lo que todo servicio prestado durante esas jornadas genera un pago adicional.

Además, la institución recordó que quienes trabajen en esos días tendrán derecho a un descanso compensatorio dentro de la misma semana.

El Mitradel reiteró su compromiso de servir como mediador entre los sectores productivos y de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, especialmente durante las festividades nacionales.