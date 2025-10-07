Nacional - 07/10/25 - 12:00 AM

Molineros piden acciones contra contrabando de arroz

Tras el reciente decomiso de arroz de contrabando, la Asociación Nacional de Molineros de Panamá (ANALMO) mostró su preocupación e instó a la Autoridad Nacional de Aduanas a que presente la denuncia ante el Ministerio Público y al Gobierno a reforzar la vigilancia en los puntos fronterizos.

Las declaraciones de la asociación se dan luego del decomiso realizado por el Servicio Nacional de Fronteras de más de mil sacos de arroz, valorados en más de cincuenta mil dólares.

La mercancía era transportada en dos camiones articulados y retenidos en el puesto de control de San Isidro, en el distrito de Bugaba, presuntamente procedentes de Costa Rica.

Ayer, en un comunicado, la asociación reitera que este tipo de contrabando representa una amenaza para la producción nacional, la estabilidad de la industria molinera y la seguridad alimentaria del país.

Por lo que ANALMO hace un llamado urgente a las autoridades para que se investigue y sancione este hecho conforme a la ley, y se refuercen los controles fronterizos para proteger la producción nacional y la seguridad alimentaria del país.

