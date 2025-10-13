Moltó adelanta la citación ante Asamblea por mina; será mañana

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, comparecerá mañana, martes, ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional para responder cuestionamientos relacionados con la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón.

Moltó informó que solicitó adelantar la citación, originalmente programada para el 28 de octubre, tras conversar con el presidente de la comisión, Ernesto Cedeño. La nueva fecha fue aceptada y la comparecencia está programada para la 1:00 p.m.

La iniciativa de la citación fue presentada por la diputada independiente Alexandra Brenes, quien busca esclarecer aspectos relacionados con el contrato, la operación y la fiscalización del proyecto minero.

El ministro aseguró que responderá las 17 preguntas formuladas por los diputados y que su objetivo es despejar todas las dudas sobre el tema.

También adelantó que ya se encuentra en curso una auditoría integral sobre la mina, la cual podría extenderse por seis meses. Se espera que los primeros resultados estén disponibles a inicios del próximo año.

Por otra parte, los diputados de la Comisión de Comercio realizarán una gira de inspección a la mina el próximo 17 de octubre, como parte de las acciones de seguimiento al caso.