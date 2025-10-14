Moltó comparecerá ante la Asamblea para despejar dudas sobre la mina

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, comparecerá hoy ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional para responder cuestionario sobre la mina de cobre de Donoso, en la provincia de Colón.

De acuerdo con Moltó, se solicitó adelantar la citación, que estaba agendada para el 28 de octubre, tras conversar con el presidente de la comisión, el diputado Ernesto Cedeño.

La comparecencia está programada para la 1:00 p.m.

El ministro destacó que contestará las 17 preguntas formuladas por los diputados con el objetivo de aclarar todas las dudas con el contrato, la operación y fiscalización del proyecto minero. La iniciativa fue impulsada por la diputada Alexandra Brenes.

“La idea es comenzar a despejar todas estas dudas y que los diputados hagan todas las preguntas que me enviaron, de parte de la Comisión de Comercio, a través de la diputada de Vamos para solventarla mañana (hoy), a la 1 de la tarde”, dijo Moltó.

Añadió: “Fue muy amable (Cedeño) de pasarla para mañana (hoy). Creo que antes es mejor, y podemos aclarar cualquier duda”.

Por otro lado, el ministro recordó que actualmente se maneja una auditoría integral a la mina, la cual mencionó que podría durar unos seis meses; se espera que los primeros resultados se obtengan a inicios del próximo año.

“Después tenemos resultados que nos darán herramientas para seguir trabajando”, comentó el encargado del MICI.

Hace dos semanas, Moltó reiteró su disposición a asistir con total transparencia a la citación aprobada ante la Comisión de Comercio.

Cabe destacar que los diputados miembros de la comisión tendrán el 17 de octubre una gira a mina.