Montalvo: ‘Los brazaletes electrónicos juegan un papel importante entre la vida y la muerte’

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, destacó que retomará la iniciativa del programa del uso del brazalete electrónico, ya que juega un papel muy importante entre la vida o la muerte de una persona.

Las declaraciones de la ministra se dan tras el hecho ocurrido el martes en La Chorrera, donde un hombre acabó con la vida de su pareja. La víctima había presentado un día antes una denuncia por violencia doméstica ante el Ministerio Público, que le otorgó una medida de protección.

Montalvo mencionó que anteriormente se intentaron adquirir los brazaletes, pero la contratación fue rechazada debido a cuestionamientos sobre su costo (37 millones de dólares), a pesar de que su implementación podría salvar vidas.

“Esta pudo haber sido una inversión que hubiese hecho la diferencia entre la vida y la muerte; no podemos estar golpeando todo sin entender los componentes. Cuando son estos tipos de proyectos, puede llamar la atención la cifra, pero si entiendes en qué consiste, al final es una inversión en seguridad”, dijo Montalvo.

Las declaraciones de la ministra se dieron ayer durante un recorrido en el nuevo centro femenino de rehabilitación La Esmeralda, donde se conocieron los avances de la construcción.