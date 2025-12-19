MOP: Más de 60 obras, $1,220 millones y 30 mil empleos que inician en verano

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que entre enero y marzo de 2026 arrancarán 32 obras en todo el país, como parte de un paquete de más de 60 proyectos viales que suman $1,220 millones.

El plan busca activar el empleo, recuperar calles abandonadas y empujar obras grandes que llevan años esperando.



Según el ministro José Luis Andrade, estas obras generarán 10,000 empleos directos y 20,000 indirectos.

“No son proyectos en papel. Son obras que arrancan ya y que necesitan manos panameñas”, dijo Andrade, para enfocar que el próximo año se espera activar la economía desde la calle.

Tapahuecos, carreteras y vías olvidadas

Uno de los anuncios que más impacto tendrá en el día a día de la gente es el plan de 16 programas tapahueco, que arrancará en febrero.

Estas intervenciones. según indicaron -buscan rescatar calles en mal estado en la capital y el interior, beneficiando a más de un millón de personas que hoy sufren huecos, inundaciones y tranques interminables.

A esto se suman rehabilitaciones de carreteras en provincias como Chiriquí, Veraguas, Coclé, Darién, Herrera, Los Santos y Panamá Oeste, además de caminos de producción que conectan zonas agrícolas y ganaderas con los mercados.

Vía España y obras que vuelven a la vida

El MOP también confirmó que los carriles exclusivos de MiBus en Vía España, un proyecto que llevaba años congelado, ya tiene orden de proceder por $90 millones, manteniendo el mismo precio pactado hace cinco años tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Otro proyecto rescatado es la rehabilitación y ampliación de la vía Omar Torrijos–Centenario, una obra heredada de administraciones pasadas que arrancará en verano con una inversión de $105 millones, incluyendo tres años de mantenimiento, algo que el MOP aseguró no era una práctica común antes.

El Corredor de las Playas: la obra insignia

Entre las obras más grandes está el Corredor de las Playas con la Variante Campana, una inversión cercana a los $250 millones que ampliará la carretera Panamericana a seis carriles, mejorará la seguridad vial y cambiará por completo el acceso desde Panamá Oeste y las playas.

La obra, actualmente en evaluación, se espera que inicie en marzo de 2026, aprovechando el verano y reduciendo el impacto de las lluvias.

Licitaciones, ahorro y control del gasto

En números fríos, el MOP detalló que:

35 proyectos fueron estructurados en 2025

fueron estructurados en 2025 26 ya fueron licitados

20 adjudicados por $190 millones

por Con un ahorro de más de $26 millones frente al precio de referencia

La institución proyecta que, si las próximas adjudicaciones se dan al precio más bajo, el ahorro podría subir a entre $60 y $70 millones para el Estado.

Obras con mantenimiento, no parches

Un punto que el MOP quiso subrayar es que todos los proyectos incluyen tres años de mantenimiento, una medida que busca evitar que las carreteras vuelvan a deteriorarse poco tiempo después de ser inauguradas.

“Proyecto que se construye, proyecto que se mantiene”, fue la frase que marcó la presentación del director de Estudios y Diseño, Edwin Lewis.

Según afirmaron las autoridades el verano será clave. Si los tiempos se cumplen, Panamá verá maquinaria en las calles, empleos activándose y obras avanzando.