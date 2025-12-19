Nueva planta de camarón en Vacamonte generará hasta 700 empleos

Entre 600 y 700 plazas de empleo son las proyecciones que se tienen una vez que entre en operaciones la moderna planta de pelado de camarones en proceso de instalación en el puerto pesquero de Vacamonte, en la provincia de Panamá Oeste.

Esta nueva planta estará ubicada en las instalaciones de la empresa Muelles de Atún, S.A., la cual se ha asociado con Marpesca, S.A., para llevar adelante este proyecto.

Astrid Ábrego, viceministra de Comercio Exterior, indicó que el proyecto es apoyado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) con miras a incrementar las exportaciones y fortalecer la competitividad del país.

Luis Camacho, representante de Muelles de Atún y Marpesca, explicó que esta planta será la más grande de la región, con una capacidad de procesamiento de 10.000 libras de camarón por hora.

Esta cantidad equivale a 80.000 libras diarias, indicó. Debido a ello, se ha calculado que, una vez que entre en operaciones la planta, se generarán entre 600 y 700 plazas de trabajo directas e indirectas.

La primera fase del proyecto estará enfocada en la exportación de camarón, con una proyección inicial de 14 contenedores, mientras que una segunda fase contempla el procesamiento y exportación de pescado, ampliando así la oferta exportable del país, explicó Camacho.

Adicionalmente, se calcula que unas 40 embarcaciones, tanto propias como vinculadas al sector pesquero, serán empleadas en las tareas de captura del camarón.

Los mercados de Asia y Estados Unidos se perfilan como los principales destinos del camarón panameño.