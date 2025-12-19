Mulino lleva la voz de Panamá a Mercosur y camina para ser Estado Asociado

El presidente José Raúl Mulino llegó este viernes a Brasil para participar en la LXVII Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se celebrará este sábado 20 de diciembre en Foz de Iguazú, un encuentro clave donde Panamá busca seguir abriéndose paso en el bloque económico del Cono Sur.

En esta cita regional, el mandatario panameño presentará formalmente ante los jefes de Estado la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76), uno de los pasos esenciales para consolidar a Panamá como Estado Asociado del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Esta es la segunda vez que Panamá interviene como país asociado en una cumbre del Mercosur. La primera ocurrió en Argentina, donde se resaltó el rol integrador del país, sus ventajas logísticas, el valor estratégico del Canal de Panamá y los avances en transparencia fiscal, temas que hoy siguen marcando la agenda internacional del país.

En el encuentro participan los presidentes Luiz Inácio “Lula” Da Silva (Brasil), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay) y José Raúl Mulino por Panamá, en un escenario donde se discuten temas económicos, comerciales y de integración regional.

Mulino viajó acompañado de un equipo clave de su gabinete: Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Javier Martínez-Acha, canciller de la República; el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango; y el embajador de Panamá en Brasil, Flavio Méndez.

A su llegada al hotel, el presidente tuvo un momento cercano y fuera del protocolo, al ser recibido por un grupo de jóvenes panameños que estudian en Foz de Iguazú, con quienes conversó sobre su experiencia académica y la vida lejos del país, un gesto que dejó ver el lado humano del viaje oficial.

Panamá llega a Mercosur con agenda clara: abrir mercados, fortalecer su presencia regional y seguir posicionándose como un puente económico y logístico entre América Latina y el mundo.