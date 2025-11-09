Muere niña de 3 años tras naufragio en Colón

Una niña de apenas 3 años murió ahogada cuando el bote “OE”, en el que viajaba con 18 adultos y otros tres niños, se hundió en Miramar, Colón.

Todos eran migrantes venezolanos que regresaban a su país, con la ilusión de volver a casa. Lo que comenzó como un viaje de esperanza terminó en tragedia.

El bote se hundió a mitad del camino y todos quedaron en el agua. Una lancha privada llegó primero y pudo rescatar a la mayoría. Más tarde, llegaron los miembros del SENAN para ayudar a los que todavía estaban en el mar.

Los socorristas hicieron todo lo posible por la niña, pero no lograron salvarla.

Las autoridades confirmaron que la embarcación no tenía permiso para zarpar y no estaba habilitada para transportar personas; era un bote de pesca artesanal.

Además, zarpó desde un muelle no autorizado y tenía la patente vencida desde julio de 2024.

El capitán, de nacionalidad colombiana, fue señalado como responsable. Las autoridades y el Ministerio Público investigan para aclarar lo ocurrido y establecer responsabilidades.