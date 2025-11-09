Muere niña de 5 años tras naufragio en Cuango

Una niña de apenas 5 añitos perdió la vida por inmersión, luego de que el bote donde viajaba junto a un grupo de migrantes venezolanos naufragara la mañana de este domingo, cerca de la punta de Cuango, en el área conocida como Manzanillo, provincia de Colón.

El pequeño bote había salido del puerto de cabotaje de Miramar, rumbo a Colombia, como parte del retorno de varias familias venezolanas que buscaban regresar a su tierra. Pero el mar no tuvo compasión. Fuertes olas volcaron la embarcación, dejando a unas 20 personas a la deriva.

Entre ellos había niños, mujeres y hasta bebés.

Una lancha privada, con dos motores potentes, fue la primera en llegar al sitio y logró rescatar a la mayoría de los náufragos.

Hoy, el cuerpo de la menor y los sobrevivientes permanecen en el puerto de Miramar, donde unidades de la Aeronaval mantienen el área acordonada.

Vecinos del sector se han sumado para ayudar a recuperar las pertenencias y mercancías que el mar arrastró tras el naufragio.

Las autoridades investigan cómo ocurrió todo, mientras en el aire aún se siente el dolor y la impotencia por la pérdida de una vida tan pequeña, en medio del mar.