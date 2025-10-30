Nacional - 30/10/25 - 08:49 PM

Muere segunda víctima de la explosión en el PH Alsacia Towers

Su hija, Ámbar Guelfi de Obaldía (37 años), también falleció tras varios días de lucha por sobrevivir,

 

Por: Redacción / Critica -

Este jueves se confirmó el fallecimiento de Nilka de Obaldía, de 62 años, convirtiéndose en la segunda persona que pierde la vida tras la explosión en el PH Alsacia Towers, en la vía Tumba Muerto, ocurrida el pasado 16 de octubre.

Nilka sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo y permanecía internada en el Complejo Hospitalario “Arnulfo Arias Madrid”. Su hija, Ámbar Guelfi de Obaldía de 37 años, también falleció tras  cinco días de lucha por sobrevivir, luego de haber sufrido quemaduras en el 70% de su cuerpo.

El pequeño Ian Franco Cuervo Guelfi, e 9 años, sigue hospitalizado en el Hospital del Niño, con quemaduras en el 21% de su cuerpo

Vecinos del edificio, aún se muestran consternados por la magnitud del suceso que destruyó el hogar de tres generaciones.
 

