Muerte de paciente expone crisis hospitalaria en Santiago

Un paciente que acudía al Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega en busca de atención médica colapsó este martes en el área del laboratorio clínico y falleció minutos después, a pesar de los esfuerzos del personal médico.

El incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando el paciente se desplomó dentro de las instalaciones.
 

Ante la urgencia del caso y debido a que los elevadores del hospital estaban fuera de servicio desde el fin de semana, médicos y enfermeras se vieron obligados a trasladarlo a pie en una camilla por la rampa del área de estacionamiento para ingresarlo al Cuarto de Urgencias. Lamentablemente, el paciente falleció antes de recibir atención médica especializada.

En redes sociales circula un video que muestra el difícil traslado del paciente, destacando el esfuerzo del personal de salud en medio de las limitaciones operativas del hospital.

Este centro hospitalario regional, ubicado en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, enfrenta problemas con los ascensores desde hace varios días, lo que ha complicado la atención oportuna de emergencias médicas.

La Dirección Regional del Ministerio de Salud en Veraguas informó que se encuentran a la espera de técnicos especializados para reparar las fallas, y que mientras tanto, el hospital se apoya en otros centros médicos para brindar servicios a la población.
 

