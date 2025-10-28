Muerte de su perrita la sacude, cachetea, sienta de cu...o y le abre los ojos

La expresentadora Sara Faretra compartió un extenso y sincero mensaje en redes sociales tras la muerte de su perrita Gala, a quien consideraba su hija y su mayor compañera de vida, y el cual comenzó pidiendo disculpas a quienes en algún momento han perdido a su mascota y ella no fue empática.

“Comienzo pidiendo disculpas si alguna vez no fui lo suficientemente empática para entender el duelo por una mascota. Hoy lo estoy viviendo, y lo viviré siempre”, escribió Faretra al inicio del texto, marcando un tono de profunda reflexión.

La locutora y creadora de contenido explicó que Gala llevaba dos meses enfrentando complicaciones de salud, aunque al principio no imaginó que se trataba del comienzo del fin. “Había un miedo latente en mí que no me dejaba tranquila, porque algo me decía que se iba a ir de este plano... Que una mascota trascienda duele, arde, ahoga, comprime el pecho, rompe el corazón, de mi se fue una partecita que no va a regresar, no, no siento que sea la misma, su partida me sacudió, me cacheteó, me sentó de culo, me abrió los ojos”, confesó.

Sara relató el momento exacto en que su compañera canina falleció: “Galita se fue a las 3:33 a.m.… ajá, las dos morimos ese día a esa hora, solo que yo aún respiro”.

Faretra reflexionó sobre la profundidad del vínculo entre humanos y animales, reconociendo que la partida de Gala la transformó por completo: “Su misión en la vida fue más grande que darme amor. Me abrió el alma y los ojos, me hizo valorar lo que tengo, entender que hay amor verdadero en quienes me rodean, y que las señales del universo están ahí si aprendemos a verlas”.

Además, Sara aprovechó su mensaje para hacer una crítica al ritmo superficial de las redes sociales: “Vivimos en una carrera de quién tiene más likes y quién miente más con títulos sacados de ChatGPT. Honestamente, no sé en qué punto va a estar la humanidad en 20 años”.

Cerró su publicación con una reflexión sobre el duelo y el amor.

“El duelo se vive viviéndolo. Si hubo amor, hay dolor. No soy la misma, probablemente no vuelva la Sara de hace cinco semanas, pero espero algún día convertirme en ese ser humano increíble que Gala y Dalí creen que soy... Dedíquense a ser felices y traten a los animales como quisieran que los traten a ustedes en esta y en otra vida”, puntualizó la venezolana radicada en Panamá.