Mujer embarazada muere tras negarse a traslado hospitalario

Con lágrimas en los ojos, la enfermera Gidania Mohamed, encargada del Departamento de Salud y Reproducción del Ministerio de Salud (MINSA) en Veraguas, lamentó la irreparable pérdida de una mujer de 36 años, residente en el corregimiento de Calovébora, al norte del distrito de Santa Fe, quien falleció durante su labor de parto.

Según los familiares, la dama —quien llevaba su noveno embarazo, además de dos abortos previos— decidió no trasladarse a un hospital ni a un centro de salud, a pesar de las recomendaciones e insistencia de sus propios familiares.

La víctima no mantenía control médico de sus embarazos y, como en ocasiones anteriores, era atendida por parteras de la comunidad.

Mohamed explicó que estas mujeres cuentan con cierta capacitación para atender partos en condiciones de aislamiento, pero reconoció que las distancias, la falta de recursos y la negativa de muchas mujeres a recibir atención en instalaciones de salud, provocan casos como este.

“Es una lucha diaria; queremos salvar vidas, pero muchas mujeres aún se resisten a acudir a los centros de salud. Hoy hemos perdido a una madre, y eso duele profundamente”, expresó la funcionaria.

El caso ha generado preocupación en la comunidad y entre las autoridades de salud, que insisten en la importancia de los controles prenatales y del acceso oportuno a hospitales para prevenir muertes maternas evitables.

El MINSA reiteró el llamado a las familias de zonas apartadas a colaborar con el traslado de las embarazadas, recordando que existen programas de apoyo para garantizar atención médica segura durante el embarazo y el parto.