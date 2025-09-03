Nacional - 03/9/25 - 10:07 AM

Mujer muere tras presunta negligencia médica en hospital de Colón

El acta de defunción señala como causa de muerte disfunción orgánica múltiple y choque séptico por perforación intestinal.

 

Erika de Reyes, una joven de 32 años, murió tras una presunta negligencia médica en el Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, en la ciudad de Colón. La mujer sufrió una perforación intestinal durante una cirugía para evitar embarazos.

Familiares han presentado una denuncia por mala práctica médica ante el Ministerio Público en Puerto Escondido, exigiendo justicia por su muerte

Según su pareja, Alexis Reyes, la joven fue dada de alta a pesar de que presentaba fuertes dolores y los medicamentos no le ayudaban.

Erika, madre de dos hijos y residente en el corregimiento de Escobal, se sometió a la cirugía el pasado 25 de agosto. Al parecer, debido a la perforación intestinal, no pudo evacuar y continuó con dolor intenso antes de ser dada de alta.

La Caja de Seguro Social (CSS) no ha emitido ningún comentario sobre el caso, y no respondió a solicitudes de información por parte de la prensa.

El acta de defunción señala como causa de muerte disfunción orgánica múltiple y choque séptico por perforación intestinal.

