Mulino anuncia que ningún ministro viajará durante las Fiestas Patrias

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que ha tomado una medida inédita para las Fiestas Patrias de este año: ningún ministro de Estado viajará al extranjero durante los días de celebración.



Mulino destacó que todos los miembros de su gabinete deben permanecer en el país para rendir homenaje a la Patria, a los próceres nacionales y en los actos que representan el mes de noviembre para los panameños.

"Es fundamental que el Gobierno Nacional esté presente en los actos patrios que se celebran a lo largo y ancho del país", señaló el mandatario.

El presidente también detalló su agenda para las celebraciones de noviembre: participará en los actos del 3 y 4 de noviembre, luego estará en Colón el 5 de noviembre, en la Villa de Los Santos el 10 de noviembre, y finalmente en Boquete, Chiriquí, el 28 de noviembre.

Mulino hizo un llamado a la población a disfrutar de las festividades: "Disfruten las Fiestas Patrias, marchen bastante, toquen bastante tambor, que yo haré lo propio como presidente de Panamá", expresó con entusiasmo.

