Mulino califica como ‘grave error’ aprobación por insistencia de la Ley de abogacía

El presidente José Raúl Mulino mostró ayer su rechazo a la aprobación por insistencia de la reforma a la ley No. 168, que elimina el examen de barra como requisito obligatorio para ejercer la abogacía en el país.

Durante su conferencia semanal, el presidente señaló que la decisión de la Asamblea es un retroceso para la justicia y no descartó recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

“Creo que es un gran error, porque esa ley distorsiona la manera de hacerse abogado en este país. Tendrá que llegar a mi despacho nuevamente; y si es el caso, no lo he visto en detalle, haré lo que corresponda frente a la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Mulino.

Explicó que el tema le preocupa profundamente como abogado, por lo que dedicó tiempo a analizarlo junto a su equipo de asesores.

“Las observaciones que hice son puntuales. Son temas específicos que trasladan competencia a donde no debe estar; y que no van a garantizar en el tiempo la promoción de abogados de verdad, sino de tinterillos o de abogados egresados de universidades de garajes”, enfatizó.

Por otro lado, reiteró que “eliminar el examen de barras es un error que distorsiona cómo se hace abogado en Panamá".

Recordemos que inicialmente, el Proyecto de Ley 168 fue vetado por el presidente el pasado 18 de septiembre, al considerarlo como “un retroceso significativo en el ejercicio de la abogacía”.

El proyecto de ley fue aprobado por insistencia el pasado 21 de octubre en el Pleno de la Asamblea Nacional con 50 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.