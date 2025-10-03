Mulino considera ‘una burla’ cómo se manejan los casos de alto perfil

El presidente José Raúl Mulino expresó ayer preocupación por el funcionamiento del sistema de justicia penal panameño.

En su conferencia semanal, Mulino señaló fallas en la actuación de los jueces de garantías y en la efectividad de las investigaciones judiciales en categoría de alto perfil.

"Es una incongruencia total. No existe una línea de país dictada por las autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público en cuanto a qué hay que hacer en estos temas. No hay una relación causa-efecto entre delitos cometidos y sanciones aplicadas, investigaciones cónsonas o medidas cautelares cónsonas con la gravedad de los actos", expresó Mulino.

Además, criticó que personas vinculadas a delitos graves y peculado millonario enfrenten únicamente medidas cautelares como firmas periódicas, pese a los montos y la gravedad de los casos.

“Yo siento mucha preocupación por los casos de alto perfil. Casos emblemáticos quedan firmando los 15 y los 30, con personas que tienen sumas altas de peculado, y lo mismo pasa con aprehendidos por delitos atroces", afirmó Mulino.

Añadió: "Hablé con el procurador, y es una burla a la justicia”.

Sobre los daños patrimoniales, mencionó: "Son grandes, grandes". Hay uno por ahí de 600 y pico millones de dólares a través de distintos contratos. Un techo del estadio Rod Carew no existe y costó 6 millones de dólares”.

En tanto, cuestionó el rol de algunos jueces de garantías, a quienes acusó de actuar como si “funcionaran desde otro país”.

“Ya el Ministerio Público no es el Ministerio Público de antes, omnipotente y omnipresente, que pateaba una puerta, entraba, abría y se llevaba a la gente. Con el Sistema Penal Acusatorio eso cambia; cada acción tiene que estar autorizada por jueces de garantías, y en la mayoría de los casos pareciera que esos jueces funcionan desde otro país”, afirmó.

El presidente también se refirió a las sumas millonarias involucradas en los presuntos casos de corrupción que se investigan actualmente.

“Es muy delicado ver personas con 60 millones de dólares mal habidos, y que manejaron 300 millones a través de otras compañías que no entran en la acusación”, dijo.