Mulino defendió ante la ONU la neutralidad del Canal y presentó compromisos ambientales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, la neutralidad del Canal de Panamá.

"La neutralidad es la fórmula más adecuada para proteger la seguridad de nuestro canal, un bien de utilidad global. Canal de Panamá neutral, abierto al mundo y facilitador de un comercio internacional más integrado, es y seguirá siendo panameño", señaló Mulino.

Mencionó que la vía acuática sirve a más de 100,180 rutas marítimas que conectan a 140 países, y que por ella transita alrededor de 4% del comercio mundial.

"No puedo dejar pasar esta oportunidad para destacar que hemos cumplido un cuarto de siglo desde que nuestro canal pasó a manos panameñas. A partir del 31 de diciembre de 1999, la República de Panamá asumió las obras y la operación del canal con eficiencia, seguridad, sostenibilidad y neutralidad", expresó.

Durante su discurso, destacó que la administración del Canal ha sido ejemplar para el desarrollo económico del país y ha representado importantes beneficios para la navegación internacional.“Ahora vamos a dar un paso más, acompañamos a la Autoridad del Canal de Panamá en el desarrollo del reservorio de Río Indio, un ambicioso proyecto para garantizar el agua de la población y del Canal. De esta manera, el tráfico de buques no se verá amenazado a causa de las sequías que azotan de tiempo en tiempo”, anunció Mulino ante el pleno, donde participan 193 países.

En tanto, propuso una reforma integral “para asegurar que el Consejo de Seguridad sea más efectivo; la Asamblea General, más representativa; las agencias especializadas, más inclusivas; y, sobre todo, reducir la burocracia”.

Apuntó que Panamá, como otros países, pide una mayor representación de América Latina y el Caribe en los órganos de toma de decisiones de la ONU.

“Ha llegado el momento de actualizar la arquitectura de la gobernanza multilateral”, puntualizó.

Por otro lado, advirtió que el mundo enfrenta tres crisis devastadoras: la del clima, la de contaminación y la pérdida de biodiversidad. Por lo que anunció que Panamá presentó el Pacto con la Naturaleza (Nature Pledge).

“Panamá se compromete a reducir sus emisiones para el año 2035. Aun siendo un país carbono negativo, creemos que siempre se puede dar un paso más en favor de la sostenibilidad para las futuras generaciones. Por ello, restauraremos 100 mil hectáreas de ecosistemas prioritarios, incluyendo manglares y cuencas hidrográficas, porque la naturaleza es nuestra primera línea de defensa frente al cambio climático”, destacó Mulino.

Además, el mandatario volvió a destacar la gestión de su Gobierno de la crisis migratoria que afectó al Darién en los últimos años, y que enfrentó con el cierre de los caminos en esa selva fronteriza con Colombia, aunque reconoció que las causas que originaron la masiva migración de personas" no se han solucionado.

"Que nuestro país haya resuelto este flagelo no significa que debamos cesar en el pedido de respuestas concretas, como en el caso de la frontera entre Haití y República Dominicana, que enfrenta una migración descontrolada que también impacta a toda la región. Es fundamental encontrar soluciones claras tanto para la crisis haitiana como para el control efectivo del flujo migratorio", dijo.